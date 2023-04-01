Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki doğum hastası için ekipler seferber oldu

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde yolu kardan kapanan kırsal mahallede rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Saray ilçesi Turan Mahallesi'nde rahatsızlanan 27 yaşındaki doğum hastası Süreyya Akçiçek'in yakınları 112 Sağlık ekiplerine haber verdi.

İl merkezine 60 kilometre mesafedeki mahalleye kardan dolayı ulaşamayan sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede mahalle yolunda çalışma başlatan ekipler, 4 saat süren zorlu mesaiyle sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi evde yapılan kadın, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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