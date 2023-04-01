Gürpınar'da karla mücadele

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Gürpınar Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların kardan etkilenmemesi için çalışma başlattı.

Fen İşleri ile Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, yaya ve araç trafiği akışının güvenli sağlanması için geceden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Sahada ekipleri koordine eden Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da personele kolaylıklar diledi.

Tanış, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sorumluluk alanında bulunan tüm yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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