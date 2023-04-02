Van ve Bitlis'te 155 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van ve Bitlis'te 155 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

AA

Van ve Bitlis'te 155 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

VAN/BİTLİS (AA) - Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 163 yerleşim biriminden 155'inin yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, önceki gün etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları sonucu kapanan 83 mahalle ve mezra yolunda çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, dünden bu yana 75 yolu açtı.

Kapalı 8 mahalle ve mezra yolunda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, kent merkezinde de cadde ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

Karın etkili olduğu Saray ve Özalp ilçelerinde de ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan İran sınırındaki mahallelerin yollarını açtı.

Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, tipi nedeniyle yolların sık sık kapandığını söyledi.

Akın, "Kar ve tipi nedeniyle kırsal mahallelerin yolları kapandı. Yolların bazı kısımlarında çığ tehlikesi bulunuyordu. Zor şartlarda çalışma yürüttük. Son köy yolumuzu da açarak karla mücadele çalışmamızı tamamladık." dedi.

- Bitlis'te dün kapanan 80 köy yolu açıldı

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün kapanan 80 köy yolunu açtıklarını söyledi.

Kurtkan, kapalı köy yolunun bulunmadığını belirtti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürpınar'da karla mücadele
YEREL HABERLER Gürpınar'da karla mücadele
Yolu kardan kapanan mahallede doğum sancıları tutan kadının yardımına ekipler yetişti
YEREL HABERLER Yolu kardan kapanan mahallede doğum sancıları tutan ...
Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki doğum hastası için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki doğum hastası ...
Van´da 83 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı (2)
YEREL HABERLER Van´da 83 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı (2)
Van´da 83 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Van´da 83 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı
Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Şehit anne ve babasının evinde 'hatıra odası'
YEREL HABERLER Şehit anne ve babasının evinde 'hatıra odası'
Van ve Bitlis'te 163 yerleşim yerinin yolu kar ve tipi nedeniyle kapandı
YEREL HABERLER Van ve Bitlis'te 163 yerleşim yerinin yolu kar ve ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 38 kişi hakkında ...
Van'da yurtta kalan depremzede ailelere iftar verildi
YEREL HABERLER Van'da yurtta kalan depremzede ailelere iftar verildi
Bitlis ve Van'da kar yağışı etkili oldu (3)
YEREL HABERLER Bitlis ve Van'da kar yağışı etkili oldu (3)
Kapıköy Sınır Kapısı'nda 7/24 hizmet verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Kapıköy Sınır Kapısı'nda 7/24 hizmet verilmeye ...
Kapıköy Sınır Kapısı 24 saat hizmete başladı
YEREL HABERLER Kapıköy Sınır Kapısı 24 saat hizmete başladı
Adıyaman'da depremzede kadınlar "mukabele" geleneğini çadırda sürdürüyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremzede kadınlar "mukabele" geleneğini ...
16 maçtır kaybetmeyen Vanspor şampiyonluk yolunda
YEREL HABERLER 16 maçtır kaybetmeyen Vanspor şampiyonluk yolunda
Bitlis ve Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Bitlis ve Van'da kar yağışı etkili oldu (2)
Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar etkili oldu
YEREL HABERLER Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta kar etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.