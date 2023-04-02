Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

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VAN (AA) - Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenlendi.

Valilik önündeki törende Vali Vekili Ahmet Tozlu ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle müzik etkinliği ve tören geçişinin yapılmadığı programa, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, protokol üyelerinin Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenen fotoğraf sergisini gezmesiyle sona erdi.

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