VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Tuşba Belediy Başkanı Salih Akman, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, mesajında, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle göz kamaştıran Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.



Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülkeyi ve bölgeyi esaret altına almak isteyen düşman güçlerinin kirli emellerine ulaşamadığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:



"Ecdadımız, kadını erkeği, yaşlısı genci, var gücüyle işgal güçlerinin karşısında durarak, sahip olduğu tüm mukaddes değerleri için kutsal vatan topraklarını kanlarıyla sulamıştır. Van'da 30 binden fazla şehit verilerek 2 Nisan 1918'de silahlı kuvvetlerimizin liderliğinde halkımız kahramanca vatanımızı müdafaa etmiştir. Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanıyla sulanan Anadolu'nun kapısı kadim şehrimiz Van'ı her alanda daha ileriye taşımak, bize emanet edilen bütün güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için yılmadan, yorulmadan çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

- "Van'ın gurur günü"

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da yayımladığı mesajında, binlerce yıllık geçmişi ile birçok medeniyete başkentlik yapmış Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Milletin şanlı tarihi boyunca vatanına, milletine, bağımsızlığına ve milli değerlerine büyük bir aşkla bağlı olduğunu aktaran Akman, “Bu millet değerlerine yönelen her türlü tehdidi canını ortaya koyarak bertaraf etmeyi kendine vazife bilmiştir. 2 Nisan, Van içi gurur günüdür. Bundan 105 yıl önce milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu, yurdun dört bir yanında olduğu gibi Van'da da tezahür etmiş ve milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini büyük bir destan yazarak tüm dünyaya kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.



Say, mesajında şunları kaydetti:

"Anadolu'nun kapısı, serhat şehri Van, üzerinde yüzyıllarca kardeşçe, birlik ve beraberlik içerisinde huzurla yaşayan toplumlar arasına, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ekilen nifak tohumları nedeniyle bir dönem kan ve gözyaşıyla, mezalimlerle, Müslüman halkın vahşice katledilmesiyle ve harabe haliyle anılmıştır. Çok şükür ki, şehit kanlarıyla sulandıkça yaşadığı coğrafyada daha derine kök salan bu aziz millet sayesinde, dönemin işgale uğrayan pek çok Anadolu şehri gibi Van da zulmün bin türlüsüne boyun eğmemiş, destansı mücadelesiyle yurdunu alçaklara teslim etmemiştir."





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