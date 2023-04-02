Van'dan giden ekipler Malatya'da 7 bin 300 kamyon hafriyatı şehir dışına taşıdı

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Van'dan Malatya'ya giden ekipler, 7 bin 300 kamyon hafriyatı şehir dışına taşıdı.



Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Malatya'ya görevlendiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı koordinesinde çalışma yürüten Van ekipleri, depremin izlerinin silinmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Depremlerin ilk günlerinde arama kurtarma ve depremzedelere yardımların ulaştırılmasında görev alan ekipler, şimdi de yaşamın normale dönmesi için çaba gösteriyor.



Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri ve ilçe belediyelerinin ekipleri, şehir merkezindeki büyük binaların enkazlarını kaldırdı.



Şu ana kadar 197 daire ve 38 iş yeri enkazını kaldıran Van ekipleri, 164 personel 9 ekskavatör, 8 loder, 54 kamyon, 6 tır, 2 arazöz ile 7 bin 300 kamyon enkazı şehir dışına taşıdı.﻿

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