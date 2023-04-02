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Van'a yerleştirilen depremzedeler Kedi Villası'na bıraktıkları hayvanlarını almaya başladı

AA

Van'a yerleştirilen depremzedeler Kedi Villası'na bıraktıkları hayvanlarını almaya başladı

VAN (AA) - MESUT VAROL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından geldikleri Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Van Kedi Villası'na hayvanlarını bırakan aileler, kedilerini almaya başladı.

Depremler nedeniyle yıkımın yaşandığı illerden kurumlar aracılığıyla ya da kendi imkanlarıyla kente gelen, otel, yurt ve evlere yerleştirilerek ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin "can dostları" da ihmal edilmedi.

Ailelerin yanlarında getirdiği, aralarında Van kedilerinin de bulunduğu 4'ü yavru 8 kedi, Van Kedi Villası'nda misafir edildi. Görevliler tarafından özenle bakılan, sağlık taramaları ve aşıları yapılan kediler, uygulanan tedaviler sayesinde sağlıklarına kavuştu.

Villaya gelen ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği kedilerden ikisi, sahiplerine teslim edildi.

- "Kedilerin durumu iyi"

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Sorumlusu Mehmet Bayır, AA muhabirine, acı depremlerde sadece insanların değil hayvanların da zarar gördüğünü söyledi.

Deprem bölgesinden başka illere giden ailelerin evcil hayvanlarını da ihmal etmemesinin sevindirici olduğunu anlatan Bayır, "Gaziantep ve Adıyaman'dan kentimize gelen aileler beraberinde kedilerini getirdiler. Zor durumda oldukları için kedileri bize teslim ettiler. İlk getirildiklerinde kedilerin durumu iyi değildi. Özellikle anne ve yavrular kötü durumdaydı. Burada en iyi şekilde bakmaya çalıştık. Sağlık taramalarını yaptık. Şu an gayet iyiler. Burada oldukları sürece diğer kedilerle birlikte en iyi şekilde bakmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kediler için bir misafirhane ortamı oluşturduklarını belirten Bayır, şunları kaydetti:

"Misafir kedilerimizi diğer kedilerimizden farklı görmüyoruz. Van kedileriyle aynı diyeti uyguluyoruz. İlk geldiklerinde vitamin takviyelerini yaptık. Şimdi sağlık durumları gayet iyi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz depremden gelen kediler olduğunu öğrendiklerinde duygulanıyorlar. Bazen ıslak mama alıp destekte bulunmak istiyorlar."

- "Kedilerimize çok iyi bakmışlar"

Depremin ardından Gaziantep'ten Van'a gelen Serhat Şahin de kente ulaştıklarında kedileri merkeze teslim ettiklerini söyledi.

Van'da çok iyi ağırlandıklarını aktaran Şahin, "Yaklaşık bir aydır kedilerimizi burada sahiplendiler. Şimdi kedilerimizi almaya geldik, çok mutluyum. İlk getirdiğimizde bitkin haldeydiler, çok iyi bakmışlar. Görevlilere teşekkür ederiz." dedi.

Ağrı'dan gelen ziyaretçi Recep Gündoğdu da "Burada oğlumla kedileri görmeye geldik. Yetkililerden depremzede kedilerin de burada olduğunu öğrendik. Çok duygulandık. Onların burada bakılması bizi sevindirdi. Depremde bu canların başına neler geldiğini merak ediyorduk. Burada güzel ve sağlıklı bir ortam sağlanmış. Tedavileri, bakımları yapılmış." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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