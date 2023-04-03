Van'da terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 20-26 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 15 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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