Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin çok sayıda göçmeni "şok ev" diye tabir edilen yapıda sakladığını belirleyerek 31 Mart'ta operasyon düzenledi.

Ekiplerce tespit edilen adreste yapılan aramada, evin tandır olarak kullanılan bölümünde Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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