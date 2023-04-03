Van'da farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 53 yıl hapis cezası bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'İ tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda çalıntı malzemeler ele geçirildi.

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