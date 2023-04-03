Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Mart-2 Nisan’da gerçekleştirilen 2 operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 56 cep telefonu ve telefon aksesuarları ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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