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Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 ayda 187 şüpheli yakalandı

AA

Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 ayda 187 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ayda 187 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 1-31 Mart'ta 161 operasyon düzenleyen ekipler, 187 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 22 bin 902 paket bandrolsüz sigara, 84 cep telefonu ve 889 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

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