Kadın hastanın özel hastanede yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü iddiasına soruşturma

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VAN (AA) - Van'da, 32 yaşındaki kadının, bel fıtığı şikayetiyle gittiği özel hastanede yanlış kan verilmesi sonucu hayatını kaybettiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Özel hastanenin önünde gazetecilere açıklama yapan yeğeni Soner Kaya, Makbule Kaya'yı bel fıtığı ameliyatı olması için hastaneye getirdiklerini belirtti.

Ameliyattan sonra servise alınan Makbule Kaya'nın yüzünde şişkinliğin olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Hemşire narkozun etkisi olduğunu söyledi. Daha sonra sırtından kan geldi ve bir süre sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Görevlilerle konuştuğumuzda 'normaldir, geçecek' dediler. Yoğun bakımda yanlış kan verdiklerini 3 gün boyunca sakladılar. Kızılay ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinden de gizlediler. Sorduğumuza 'gerekli cihazları alıyoruz' dediler. Üniversite hastanesinden cihaz alamayınca hastamızı oraya gönderdiler."

Durumu kötüleşen hastanın müdahalelere rağmen kurtarılamadığını dile getiren Kaya, "Hastamızı günlerce denek olarak kullandılar. Öldürdükten sonra hastaneye sevk ettiler. Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, hastane yönetiminin de suç duyurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

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