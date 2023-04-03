Çaldıran Belediyesinin kurduğu kitap kafe açıldı

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VAN (AA) - Çaldıran Belediyesi, hizmet binasının zemin katında kurduğu kitap kafe hizmete açıldı.

Kitap kafenin açılış töreninde konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, yeni mekanın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Türker, gençlere kitap kafeyi en iyi şekilde kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Belediye Başkanı Şefik Ensari de gençlere yönelik modern yaşam alanları oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda kitap kafeyi açmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ensari, "Gençlerimizin daha rahat ve keyifli bir ortamda kitap okumalarını, ders çalışmalarını sağlamak için başkanlık binamızın alt katını kitap kafeye çevirdik. Gençlerimizi, öğrencilerimizi bu samimi atmosferde görmek bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Ayrıca kitap kafemizde çeşitli ikramların yapılacağı mini bir mutfak oluşturduk. Kitap kafe tüm vatandaşlarımıza açıktır. Bu vesileyle kitap tutkunlarını, ders çalışmak isteyen gençlerimizi kafemize davet ediyoruz." diye konuştu.

Türker ve Ensari, daha sonra öğrencilere kitap hediye etti.

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