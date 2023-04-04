Emniyet Müdürlüğünün "Başar ki Hayallerini Kucakla" projesiyle iş sahibi oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Van'da Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Başar ki Hayallerini Kucakla" projesi kapsamında pastacılık eğitimi alan 23 yaşındaki Fırat Çoban, polisevinde işe başlayarak hayallerinin ilk adımını attı.

Dezavantajlı gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, kişisel becerilerinin geliştirilmesi ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen proje ile binlerce gence ulaşıldı.

Daha çok düşük gelirli ailelerin çocuklarının okul dışındaki zamanlarında ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerinin amaçlandığı projeden yaralanan gençlerden biri de 2 kardeşi şehir dışında çalışan Fırat Çoban oldu.

Polis memurlarının kendisine ulaşarak proje kapsamında verilen pastacılık kursuna katılması sağlanan Çoban, 3 aylık eğitimini tamamladıktan sonra hem hayalini kurduğu mesleğin inceliklerini öğrendi hem de polisevinde işe başladı.

- "En büyük hayalim büyük bir pastanemin olması"

Burada şeflerinin desteğiyle kendini geliştiren Çoban, AA muhabirine, pasta ve tatlı çeşitleri yaparak hayalindeki mesleği icra ettiğini söyledi.

Aldığı eğitimin ardından çalışmak için başvurduğu polisevinde talebinin geri çevrilmediğini belirten Çoban, şöyle konuştu:

"Abilerim çalışmak için il dışına çıktı. Ben de açılan kurslara katıldım. Polisler her zaman yanımda oldu ve bana destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğünde pastacılık eğitim aldım. Daha sonra bana iş imkanı sağladılar. Burada kendimi geliştiriyorum. En büyük hayalim büyük bir pastanemin olması. Bana emek veren polis abilerime teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Veli Emrem ise her zaman ve her yerde çocukların yanında olduklarını, onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bu amaçla "Başar ki Hayallerini Kucakla" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Emrem, şöyle konuştu:

"Projemiz kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdik. Çocuklarımızla birlikte vakit geçirdik, onların eğitimlerinin gerçekleşmesini sağladık. Gelecekte neler yapabileceklerine dair görüşmelerde bulunarak kursları bitirmelerini sağladık. Pastacılık kursumuzda Fırat Çoban kardeşimizle görüşmelerimiz oldu. İşe girme konusunda talebi oldu. Kendisine yardımcı olduk ve girmesini sağladık. Kardeşimiz artık ayakları üzerinde duruyor. Fırat gibi diğer kardeşlerimizin her zaman yanındayız, destek olmaya devam edeceğiz."

Polisevi restoran şefi Muhammet Üzer de "Pastacılık kursu eğitimi alan Fırat, 3 aylık eğitimin ardından işe başladı. Pastacılıkla uğraşmayı seviyor. Alanında gayet başarılı, burada çalışarak ayakları üzerinde duruyor. Ailesine destek oluyor ve mesleğini icra ediyor. Kendisi ile çalışmaktan memnunuz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.