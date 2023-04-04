Van Eğitim Araştırma Hastanesinde elektromiyografi cihazının kullanımına başlandı

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sinir ve kasları etkileyen hastalıkların teşhisinde kullanılan elektromiyografi (EMG) cihazı kullanılmaya başlandı.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayvaz Yeler, gazetecilere, hastanelerinin özellikli birçok bölümüyle bölgenin sağlık üssü olduğunu belirtti.

Nörofizyoloji laboratuvarında hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Yeler, "Bu laboratuvarda gerekli tüm tetkikler yapılmaktadır. Nörofizyolojinin Türkiye'deki sayısı çok azdır. Türkiye geneli yaklaşık 30 merkezde bulunan bir uzmanlık alanıdır. Bu spesifik uzmanlığı hastanemize getirmek ve bu laboratuvarı hastanemizde kurmuş olmak Van ve bölge halkı için büyük bir hizmet." diye konuştu.



Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Dr. Leyla Köse Leba da "Cihazımızla iki aşamalı olarak EMG incelemelerini değerlendiriyoruz. İlk aşamada periferik sinirleri elektrik uyaranıyla uyararak sinirin çalışma şeklini değerlendiriyoruz. İkinci aşamada ise iğneli EMG dediğimiz ince bir tel vasıtasıyla kasların fonksiyonlarını değerlendiriyoruz. Öte yandan tek lif EMG uygulamasını yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.