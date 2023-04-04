Van'da geçen ay farklı suçlardan aranan 196 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da geçen ay farklı suçlardan aranan 196 kişi yakalandı

AA

Van'da geçen ay farklı suçlardan aranan 196 kişi yakalandı

VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 196 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile çalışma yürüten ekipler, geçen ay çeşitli suçlardan aranan 196 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk edilmesini sağladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Eğitim Araştırma Hastanesinde elektromiyografi cihazının kullanımına başlandı
YEREL HABERLER Van Eğitim Araştırma Hastanesinde elektromiyografi ...
Emniyet Müdürlüğünün "Başar ki Hayallerini Kucakla" projesiyle iş sahibi oldu
YEREL HABERLER Emniyet Müdürlüğünün "Başar ki Hayallerini Kucakla" ...
Özel hastanede yanlış kan verilmesi sonucu ölen kadının yakınları sorumlulardan şikayetçi
YEREL HABERLER Özel hastanede yanlış kan verilmesi sonucu ölen ...
'Yanlış kan verilmesi' sonucu ölüm iddiasında savcılık soruşturma başlattı
YEREL HABERLER 'Yanlış kan verilmesi' sonucu ölüm iddiasında ...
Van'da 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 20 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Yerli ve yabancı dağcılar, Nemrut Dağı'na kayaklı tırmanış yaptı
YEREL HABERLER Yerli ve yabancı dağcılar, Nemrut Dağı'na kayaklı ...
Çaldıran Belediyesinin kurduğu kitap kafe açıldı
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinin kurduğu kitap kafe açıldı
Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kadın hastanın özel hastanede yanlış kan verilmesi sonucu öldüğü iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Kadın hastanın özel hastanede yanlış kan verilmesi ...
'Rey'li aramada bulunan 33 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER 'Rey'li aramada bulunan 33 kilo uyuşturucuya 2 ...
Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma (2)
YEREL HABERLER Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan ...
Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan verildi' iddiasına soruşturma
YEREL HABERLER Bel fıtığı ameliyatı sonrası ölen kadına 'yanlış kan ...
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 ayda 187 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 ayda 187 şüpheli ...
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli hakkında ...
Van'da farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı
Van'da, halk pazarında çıkan yangın, 2,5 saatte söndürüldü(2)
YEREL HABERLER Van'da, halk pazarında çıkan yangın, 2,5 saatte ...
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Van'da halk pazarında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Van'da halk pazarında çıkan yangın ...
Van'da 33 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da 33 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör ...
Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 33 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da, halk pazarında çıkan yangın, 2,5 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Van'da, halk pazarında çıkan yangın, 2,5 saatte ...
Van'da terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına ...
Depremde 4. kattan atlayarak kurtulan öğretmen, depremzede çocuklara moral veriyor
YEREL HABERLER Depremde 4. kattan atlayarak kurtulan öğretmen, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.