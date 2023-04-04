Van'da geçen ay farklı suçlardan aranan 196 kişi yakalandı

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VAN (AA) - Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 196 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile çalışma yürüten ekipler, geçen ay çeşitli suçlardan aranan 196 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk edilmesini sağladı.







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