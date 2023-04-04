Van'da hayırsever aile, ramazan boyunca depremzedelere iftar veriyor

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VAN (AA) - Van'da hayırsever aile, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği illerden gelen vatandaşlar için ramazan boyunca iftar programları düzenliyor.

Hayırsever iş insanı Cahit Atmaca ve aile fertleri tarafından İpekyolu ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programlarında her gün depremzede 200 kişi iftar yapıyor.

İftar programının ardından sahne alan tiyatro ekibi ve palyaço kıyafetleri giyen gönüllüler, çocuklarıyla gelen ailelere yaptıkları gösteriyle keyifli anlar yaşatıyor.

Ramazan boyunca sürdürülecek programla ilgili açıklama yapan Cahit Atmaca, depremlerden etkilenen illerden gelen vatandaşları yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

Devlet ve millet el ele vererek depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Atmaca, "Ülkemizde yaşanan felaket hepimizi derinden sarstı. Bu süreçte birlikte olmanınne kadar önemli olduğunu, geçmişte kentimizde yaşanan depremlerden biliyoruz. Bu amaçla Güç Ver Platformunun desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza ramazan boyunca çeşitli programlar düzenliyoruz." dedi.

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