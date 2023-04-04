Van'da jandarmadan sahipsiz hayvanlara mama ve su desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında sahipsiz hayvanların bulunduğu yerlere mama ve su bıraktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İpekyolu Belediyesi ekipleri farklı noktalarda sahipsiz hayvanlara yönelik besleme faaliyeti yürüttü.

HAYDİ görevlileri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde söz konusu bölgelerde gerekli kontrolleri yaptı, vatandaşları bilgilendirdi.



Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sahipsiz hayvanlarının korunması, beslenmesi ve yaşam şartlarının kolaylaştırılması amacıyla sosyal sorumluluk faaliyetlerine yönelik çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.