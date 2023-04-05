Van'da et satışı yapılan işletmeler denetlendi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki kasap ve şarküterileri denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda ramazanda denetimler artırıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kent merkezinde hizmet veren kasap ve şarküteriler denetlendi.

Vatandaşların kaliteli ve hijyenik ürünlere ulaşması ve olası fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yapılan denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, ürün etiketleri, genel hijyen kuralları, ilaçlama ve işletme ruhsatları kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde genel hijyen kurallarına uymadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu belirlenen bazı işletmelere cezai işlem uygulandı, hijyenik koşullarda saklanmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Ayrıca şap hastalığından dolayı kırmızı et tedarikinde sıkıntı yaşandığı ve bazı işletmelerin fahiş fiyat uygulandığı tespit edilerek, söz konusu işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Denetimlere Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, polis ve zabıta ekipleri katıldı.

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