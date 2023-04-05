Gürpınar'da 250 kişilik kapalı spor merkezi açıldı

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan 250 kişilik kapalı spor merkezi hizmete açıldı.

Gürpınar Belediyesi, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara yönelik sosyal projeleri de hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Spor Toto iş birliğiyle 250 kişilik kapalı spor merkezi inşa edildi. "Spor Şehri Gürpınar" sloganıyla ilçeye kazandırılan merkezde gençler için yeni sosyal faaliyet alanı oluşturdu.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, tesisleşmede önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tanış, "Son derece modern ve yenilikçi bir spor merkezini ilçemize kazandırdık. Değirmendüzü Mahallemizde yaptığımız merkezimiz tüm ilçe sakinlerimize ve sporcularımıza uzun yıllar hizmet verecek. Gleceğimizin teminatı çocuklarımızın en iyi ortamda spor yapmaları konusunda çalışmalarımız devam edecek. Gürpınar'ın hak ettiği yatırımları ilçemize kazandırmaya ve yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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