Türk Hemşireler Derneği üyeleri, anneler ve çocuklar için deprem bölgesinde

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ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN/YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Adıyaman'a gelen Türk Hemşireler Derneği (THD) üyeleri, konteyner ve çadır kentleri gezerek anne ve çocuk sağlığı konusunda kadınlara yönelik eğitimler veriyor.



Altınşehir Mahallesi'ndeki konteyner kente gelen hemşireler, sağlık taramalarına katıldı.

THD üyesi Nevin Şengüloğlu, AA muhabirine, özellikle anne ve hamilelere yönelik eğitimler verdiklerini söyledi.

Yaptıkları görüşmeleri kayıt altına aldıklarını da aktaran Şengüloğlu, şöyle konuştu:

"Burada büyük bir stres yaşandı. Bununla birlikte sütü azalan ya da sütü kesilen anneler oldu. Bunlara çözümler bulmaya çalışılıyoruz. Anne sütünün artırılma yöntemlerini anlatıyoruz. Bebeklerin doğumdan sonra ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini ve uygun besinlere 6. aydan başlanarak emzirmenin en az iki yaşına kadar sürdürülmelerini öneriyoruz. Süt artırıcı çaylar var. Onların temin ediyoruz. Anne sütü çocukların hayatlarını sağlıklı sürmeleri için çok önemlidir. Anne sütü alan çocuk hayata bir sıfır önde başlıyor. Biz de depremzede kardeşlerimize elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz."

- "1200 aileye ulaştık"

Nevşehir'den gelen hemşire Muhammet Özdemir de depremin izleri kaybolana kadar depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

Kentte anne ve anne adaylarına anne sütünün önemini, emzirmenin faydalarını anlattıklarını, emzirme teknikleri konusunda bilgi verdiklerini belirten Özdemir, "Şu ana kadar 1200 aileye ulaştık. Konteynerleri tek tek geziyoruz. Aynı zamanda sağlık taraması da yapıyoruz." diye konuştu.

Gönüllü hemşirelerden Yudum Baysal da depremzedeler için görev yaptığı Manisa'dan geldiğini dile getirdi.

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