Özalp'ta tandır evi ve kömürlükte çıkan yangın hasara neden oldu

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde tandır evi ve kömürlükte çıkan yangın hasara neden oldu.

Mahmudiye Mahallesinde Hayrettin Söylemez’e ait tandır evi ve kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında, tandır evi ve kömürlük kullanılamaz hale geldi.

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