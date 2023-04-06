Çaldıranlı çiftçilere 12 bin 100 meyve fidanı dağıtıldı

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesindeki çiftçilere, 12 bin 100 meyve fidanı dağıtıldı.



Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, ilçede önemli projeler hayata geçirdiklerini bunlardan birinin de fidan dikimi olduğunu söyledi.



Yeşili seven biri olduğunu anlatan Türker, "İlçeye ilk geldiğimde yeşil göremeyince hem şaşırdım hem üzüldüm. Öyle ki yeşilin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bizzat gören ve yaşayan biriyim. Dolayısıyla ilçemizde daha fazla yeşil alanlar oluşturmak için kolları sıvadık. Bu fidanları toprakla buluşturacağız ama bu yetmez. Ekeceğimiz fidanların korunması, beslenmesi ve sürekliliğinin sağlanması gerekir. Herkesin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım." diye konuştu.



Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdulkadir Yücel, kuraklığa karşı ormanlık arazilerin artırılmasının faydalarını anlattı.



Fidan dağıtımının ardından davetliler Kaz Gölü mevkisinde fidanları toprakla buluşturdu.



Programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç, Çaldıran AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Çiftçi, kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı.

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