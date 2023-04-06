HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Van'da konuştu:

VAN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "En az yüz vekil bu parlamentoya halkların iradesini temsil için gidecek. Biz orada demokratik değişimin merkezi gücü olacağız. Barışı kuracak, demokratik çözümü getirecek iradeyi oraya taşıyacağız." dedi.

Van'da Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim bürosunun açılışına katılan Sancar, yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir sürenin kaldığını söyledi.

Yeni bir başlangıç için geldiklerini belirten Sancar, "HDP, binbir emekle mücadeleyle bedelle büyüttüğümüz evimizdir. Kapatma davasıyla bizi engellemek için her türlü oyunu oynuyorlar. Halkımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şimdi yol Yeşil Sol. Buradayız, hedefimiz aynı. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz. Hep birlikte bu düzeni değiştireceğiz. Yeşil Sol'un altında kenetlenme vaktidir. En çok da gençlerle değiştireceğiz. Gençlerin oy iradesi, kararlı mücadelesi ile değiştireceğiz. Geleceği gençler kuracak. Kürt sorununa demokratik çözümü sizin bu kararlı mücadeleniz getirecek." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanında demokrasi güçleriyle buluştuklarını ifade eden Sancar, şöyle devam etti:

"Bundan birkaç gün önce Diyarbakır'da Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nı ilan ettik. Daha önce de Emek ve Özgürlük İttifakı'nı kurmuştuk. Şimdi bu ittifakları en büyük demokrasi buluşmasına dönüştürme zamanıdır. Öyle büyütelim ki birlikteliğimizi, parlamentoya en güçlü şekilde girelim. En az yüz vekil bu parlamentoya halkların iradesini temsil için gidecek. Biz orada demokratik değişimin merkezi gücü olacağız. Barışı kuracak, demokratik çözümü getirecek iradeyi oraya taşıyacağız. Hep birlikte yapacağız. Hiç kimse en ufak bir tereddüte düşmesin. Hiçbir konuda karamsarlığa, kaygıya kapılmasın. Yürüyüşümüz büyük, yolumuz uzun ama iradeli, sağlam."

Sancar, daha sonra kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada da bir konuşma yapan Sancar, "Eğer doğru, kararlı yürürsek bahara giden bütün ışıkları hep birlikte mutlaka yakacağız. Yolumuzu aydınlatacak olan şey bizlerin mücadelesi, bu mücadeleyi buraya getiren on binlerin kararlılığı ve ödediği bedeldir. Mücadelemiz demokratik cumhuriyeti kurmak içindir. Halkların ve inançların özgür ve eşit yaşayacağı bir yaşam inşa etmek içindir." ifadelerini kullandı.

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