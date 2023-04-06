Van'da "torbacı" operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

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VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 31 Mart-6 Nisan'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 4 kilo 973 gram afyon sakızı, 2 kilo 317 gram esrar, 5,28 gram eroin, 83,75 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 3'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

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