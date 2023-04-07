Van'da hakkında 30 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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