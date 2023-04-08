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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 5 ilçede 15 konteyner okul kuruldu

AA

Malatya'da 5 ilçede 15 konteyner okul kuruldu

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için 5 ilçede 15 konteyner okul kuruldu.

Van Valiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya'ya koordinatör vali olarak görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatıyla Van'dan bölgeye giden ekipler, yaraların kısa sürede sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Arama-kurtarma, acil sağlık, psikososyal destek, sıcak yemek, alt yapı çalışması, enkaz kaldırma, yaşlı, çocuk ve engellilerin talep ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi çalışmalara destek sağlayan Van ekipleri, depremden etkilenenlerin geçici barınma ihtiyaçları için çadır ve konteyner kentler oluşturdu.

Ekipler, deprem bölgesinde öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için valilik koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda konteyner kentte yapımı tamamlanan eğitim merkezlerinde öğrenciler ders başı yaptı, sınavlara hazırlanan öğrenciler için de etüt merkezleri yapıldı.

Van'dan gönderilen 305 konteyner ile 5 ilçede 15 konteyner okul ve donatıları kuruldu.

Sınıfları kısa sürede hazırlanan konteyner okullarda, öğrenci ve öğretmenlerin iyi bir eğitim dönemi geçirmesi için uygun ortam sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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