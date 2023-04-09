Jandarma, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla satranç oynadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla satranç oynadı

AA

Jandarma, Adıyaman'daki depremzede çocuklarla satranç oynadı

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da görevli jandarma personeli, Eğriçay Parkı'nda kurulan çadır kentte çocuklarla satranç müsabakaları yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ile Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen satranç etkinliğine Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Halil Şen de katıldı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hatice Öztürk, AA muhabirine, depremzede çocukların moral bulmasını sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Çocukların satranç oynayarak eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Öztürk, "Çadır kentteki çocukların bir nebze de olsa deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklar bizi gördükleri zaman çok mutlu oluyor. Jandarma personeli olarak afetzede çocukların yüzünü güldürmek istiyoruz." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Bölge Sorumlusu Cengiz Yalçın ise depremzede çocuklara yaşadıkları acıyı unutturmak istediklerini vurguladı.

Kentte çocukları gülerken görmek istediklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Çocukların yaşadıklarını paylaşmayı, deprem psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Tek gayemiz budur. Jandarma Komando Eğitim Komutanımız Tümgeneral Halil Şen ile Gençlik Spor İl Müdürlüğünün büyük destekleriyle etkinliklerimizi düzenliyoruz. Jandarma ekipleri burada hem güvenliği sağlıyor hem de depremin yaralarının sarılması için büyük çaba harcıyor. Bununla övünüyoruz. Çocuklarımızla satranç oynayıp eğlenmelerini sağlıyorlar. Biz de mutlu oluyoruz. Emek veren herkese teşekkür ederim."

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş da kentte büyük bir felaket yaşandığını, afetzedelerin deprem travmasını atlatmaları için birçok çalışmanın yürütüldüğünü dile getirdi.

Keleş, "Devletimiz ve kurumlarımız depremin yaralarını sarmak için büyük çaba harcıyor. Çocuklara yönelik satranç etkinliği düzenledik. Çocuklarımızın deprem travmalarını atlatmaları ve moral bulmalarını amaçlıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Satranç salonuna dönüştürülen çadırdaki etkinliğin bir hafta devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da 5 ilçede 15 konteyner okul kuruldu
YEREL HABERLER Malatya'da 5 ilçede 15 konteyner okul kuruldu
Özalp'ta zeka oyunları ve mangala turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Özalp'ta zeka oyunları ve mangala turnuvası ...
Van Gölü çekildikçe, balıkçılar daha uzağa açılmak zorunda kalıyor
YEREL HABERLER Van Gölü çekildikçe, balıkçılar daha uzağa açılmak ...
Van'da hakkında 30 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da hakkında 30 yıl cezası bulunan hükümlü ...
Van'da yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Van'da yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına ...
Özel harekat polisi, Vanlı gençlerle Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Özel harekat polisi, Vanlı gençlerle Kick Boks Dünya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.