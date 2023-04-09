Van'da jandarmanın ele geçirdiği 8 keklik ekiplere teslim edildi

VAN (AA) - Van'da Muradiye ilçesinde ele geçirilen 8 keklik, yaşam alanlarına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ünseli Mahallesi'nde yürüttükleri faaliyette, tel kafes içinde 8 keklik ve 5 tuzak ele geçirdi.
Keklikleri yakaladığı tespit edilen 3 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.
Keklikler doğaya salınmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.