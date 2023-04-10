Van'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, saat, telefon ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3-9 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 bin 280 paket sigara, 15 bin makaron, 5 bin 280 dolu makaron, 19 akıllı saat, 27 kol saati, 7 cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.