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Van, Hakkari ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

AA

Van, Hakkari ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı

VAN (AA) – Van, Hakkari ve Muş'ta, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliği bahçesindeki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, tören mangasını selamladıktan sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aydın, daha sonra müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

Polis Haftası'nı kutlayan Balcı, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan emniyet personeline başarılar dilediğini belirtti.

​​​​​​​Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı.​​​​​​​

- Muş

Muş'ta düzenlenen törende Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, Taşo Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde devam etti.

Törene katılanlar şehitler için dua etti, kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaloğlu, daha sonra Emniyet Müdürlüğü makamında tebrikleri kabul etti.

- Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik önünde yapılmasını planlanan tören ertelendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hafta dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki polisleri makamında kabul etti.

Akbıyık, konuklarının Polis Haftası'nı kutladı, görevlerinde başarı diledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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