Van Valisi Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Balcı, mesajında, 10 Nisan 1845'te kurulan emniyet teşkilatının yaklaşık iki asırdır vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Bugün, ülkede güven ortamının tesisi için görevini kahramanca yürüten Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Gücünü kanunlardan, desteğini halktan alan, kutsal vatan toprağımızın bölünmez bütünlüğünü hedef alan her türlü tehlikeye karşı mücadele eden, gerektiğinde çekinmeden canlarını feda eden kahraman polislerimiz, her zaman saygı ve şükranla hatırlanacaktır. Ülkemizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' sözleriyle Emniyet Teşkilatı'mızın ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Kadim şehrimiz Van'da görev yapan polislerimiz başta olmak üzere tüm kahraman polislerimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum."

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