Van'da gençler ücretsiz kurslarla polis okullarının sınavlarına hazırlanıyor

VAN (AA) - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Polis Özel Harekat (PÖH), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz kurs olanağı sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurs programı kapsamında gençlere kuvvet, dayanıklılık, sürat antrenmanları ve parkur çalışması yaptırılıyor.

Kursları takip eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, gençlerin hayallerini gerçekleştirmek adına müdürlük olarak gereken desteği sağladıklarını söyledi.

Ücretsiz açtıkları kurslarda gençleri sınavlara hazırladıklarını belirten Özsoy, şunları söyledi:



"Sporu seven gençlerin bu kursa yoğun şekilde katılmaları bizi mutlu ediyor. Hazırlık kurslarımızda uzman antrenör kadromuz ile gençlerimize ücretsiz eğitimler veriyoruz. Kondisyonlarını artırma yönünde yoğunlaşmış bir antrenman programımız var. Böylelikle parkur sürelerini azaltmayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar güzel başarılar elde ettik. Bundan sonra da öyle olması için çalışıyoruz. Bizim en büyük güvencemiz gençlerimiz. Güçlü Türkiye'nin mimarı, bugünümüzün ve yarınımızın mihenk taşı onlar. Van'da gençlerimizin en iyi şekilde kendilerini geliştirebilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz."



Özsoy, il müdürlüğü olarak her zaman gençlerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını bildirerek, sınava girecek olanlara başarı diledi.

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