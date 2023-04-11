Kayak tutkunu iki arkadaş nisanda Artos Dağı'nda snowboard keyfi yaşadı

VAN (AA) - Van'ın Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmanan kayak tutkunu iki arkadaş, karlı zirveden Van Gölü manzarasına karşı snowboard yaparak indi.

Van'da yaşayan Mehmet Zeki Siyahtaş ile Şahabettin Gün, snowboard yapmak için Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından karla kaplı zirveye ulaşan iki arkadaş, bir süre Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izledikten sonra heyecan dolu bir iniş yaptı.

Mehmet Zeki Siyahtaş, Artos Dağı'nın kayak için en güzel yerlerden biri olduğunu belirterek, "4 yıldır bu dönemlerde dağa tırmanarak snowboard yapıyoruz. Müthiş bir manzara var. Bizim için güzel bir gün oldu. Her yıl yaptığımız güzel bir tırmanış. En güzel tarafı da snowboard yaparak inmek. Bunu yıllardır yapabilen deneyimli arkadaşlara öneriyoruz. Önce küçük küçük tırmanışlar yapıp öyle inmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Şahabettin Gün ise "Eşsiz manzaraya karşı kayak yapmak çok güzel. Adrenalin dolu bir iniş oluyor." dedi.

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