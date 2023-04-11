Van'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, işlek caddeler, cami çevreleri, fırın önleri ve trafik ışıklarında dilenenlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.



İpekyolu Belediyesi ekiplerinin de katıldığı uygulamada, çoğunluğu yabancı uyruklu kadın ve çocuklardan oluşan dilenciler, araçlarla alınarak merkeze götürüldü.



Topladıkları paralara tutanak karşılığında el konulan dilencilerden yetişkin olanlara Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulandı.



Ekipler tarafından 3 aylık süreçte 598 dilenciye müdahale edildi, 24 bin 607 liraya tutanak karşılığında kamuya aktarılmak üzere el konuldu.



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