Vanspor'un kalecisi Haydar Yılmaz: "12 maç gol yememek büyük başarı"

VAN (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bitexen Vanspor'da forma giyen ve üst üste 12 maçta gol yemeyen 39 yaşındaki kaleci Haydar Yılmaz, "Böyle bir olayla ön plana çıktığım için gururluyum." dedi.



Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Van ekibine bu sezon transfer olan başarılı file bekçisi, yaptığı açıklamada, takımın üst üste 12 maç gol yemeyerek güzel bir ivme yakaladığını belirtti.



Gol yememe serisi hafta sonu Ankara Demirspor ile deplasmanda yapılan müsabakada sona eren Haydar Yılmaz, birlik, beraberlik ve takım ruhuyla şampiyonluğa kilitlendiklerini aktardı.

Elde ettiği başarıda takım arkadaşlarının ve teknik heyetin payının büyük olduğunu vurgulayan deneyimli kaleci, şöyle konuştu:



"12 maçta gol yememek büyük bir başarı. Türkiye liglerinde, özellikle ikinci ligde çok önemli. Böyle bir olayla ön plana çıktığım için gururluyum. Takım arkadaşlarıma da bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Kaleci hocam da bu performansımda büyük bir pay sahibi. Onun da emeğine sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaparak, güzel antrenmanlar hazırlayarak beni destekliyor. Diğer kaleci kardeşlerimin de yardımları var. Beni destekliyorlar, motive ediyorlar, ben de disiplinli bir şekilde antrenmana çıkıyorum ve elimden gelen mücadeleyi veriyorum."



Taraftarların ilk günden bu yana takımı yalnız bırakmadığını söyleyen Haydar Yılmaz, "Taraftarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, desteğini esirgemedi. Cumartesi günü çok önemli bir maçımız var. Takım olarak bu önemli mücadelenin farkındayız. Çok büyük bir camiayız. Futbolcular olarak nerede olduğumuzun farkındayız. Taraftarımızın cumartesi günkü maçta da bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Onların desteğiyle, dualarıyla maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ümit Bozkurt ise kalecileri Haydar Yılmaz'ı ve takımını elde ettikleri başarıdan dolayı kutladığını dile getirdi.

Başarılı şekilde ligde yola devam ettiklerini belirten Bozkurt, "Büyük bir onur yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik neticesinde belli bir noktaya geldik. Bu noktadan sonra bizim özellikle şampiyonluk yolundaki hedefimiz devam ediyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. Van ilinin göz bebeği olan Vanspor'un bir üst lige çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hafta karşılaşacağımız Kocaelispor, çok saygıdeğer bir rakip, büyük bir camia ve değerli futbolcuları var. Burada maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir yerdeyiz, bir üst lige çıkmak için bütün her şeyimizi vereceğiz. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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