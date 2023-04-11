Çaldıran'da esnaf ve vatandaş iftarda buluştu

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VAN (AA) - Çaldıran Belediyesi ilçedeki esnaf ve vatandaşa yönelik iftar programı düzenledi.

İlçenin Ayrancılar Mahallesi'nde yeni hizmete açılan otelde düzenlenen programa, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Şefik Ensari, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Ensari, yaptığı konuşmada, ramazanın bereketini ve bolluğunu esnafla paylaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Geleneksel hale gelen iftar programını dayanışma ruhu içinde gerçekleştirdiklerini aktaran Ensari, "Davetimize teşrif eden bütün esnaf ve vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramlarını kutluyorum." dedi.

İftarın ardından Kaymakam Türker ve Başkan Ensari, esnafla sohbet etti.

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