Van'da 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir araçta yaptıkları aramada, yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 18 cep telefonu ele geçirdi.



Olayla ilgili 2 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.



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