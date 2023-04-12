Öğrenciler hurda parçalarını geri dönüştürerek eserler yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler hurda parçalarını geri dönüştürerek eserler yapıyor

AA

Öğrenciler hurda parçalarını geri dönüştürerek eserler yapıyor

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla hurda sac, profil, demir gibi malzemeleri birleştirerek kartal ve kuş heykelleri, gemi, uçak, araba ve helikopter maketleri ile süs eşyaları yapıyor.

Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle hem Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek hem de kendilerini geliştirmek için geri dönüşüm çalışması başlattı.

Çalışmada yer alan 35 öğrenci, atölyede kullandıkları ürünlerden arta kalan sac, demir, profil parçalarını kaynak makinesiyle birleştirerek birbirinden farklı tasarımlar ortaya çıkardı.

Bu sayede kendilerini geliştirme imkanı bulan öğrencilerin yaptığı ürünlerin, okulun döner sermaye işletmesi aracılığıyla satılarak gelire dönüştürülmesi hedefleniyor.

Öğrencilerin yaptığı ürünleri inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne ilçeden büyük destek verdiklerini söyledi.

Daha önce de proje kapsamında önemli çalışmaların yapıldığını belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle devam etti:

"Okulumuzdaki öğrencilerin, öğretmenlerinin de desteğiyle atölyelerdeki hurda parçalarını birer sanat eserine dönüştürmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem geri dönüşüm hem de Sıfır Atık Proje'siyle dünyaya örnek olan bir ülkeyiz. Evlatlarımızın ürettiği ürünlerin kıymete binmesi ve bunları atölyelerinde birer sanat eserine dönüştürmesi bizi çok mutlu etti. İlçemizde yaptığımız birçok sosyal donatı alanında Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi olarak burada üretilen geri dönüşüm materyallerini kullanacağız. Bu tasarımların sayısını artırarak evlatlarımıza gelir sağlayacağız. Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri açısından çalışmayı çok kıymetli buluyorum. Devlet olarak bütün birimlerimizle evlatlarımızın yanındayız."

- "Parçaları atmak yerine değerlendiriyoruz"

Öğrencilerden Taha Yasin, atık malzemeleri değerlendirerek öğretmenleriyle güzel bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi.

Bu sayede kendini geliştirme, öğrendiklerini uygulama imkanı bulduğunu dile getiren Yasin, "Kullanılmayan sac, profil, lama, inşaat demiri gibi atık malzemelerden tasarımlar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla 'Hurdaları nasıl geri dönüştürebiliriz?' diye düşündük ve aklımıza bunlar geldi. Okulun hurdalığına hiçbir malzemeyi atmıyoruz. Hepsini burada geri dönüştürüyoruz. Güzel ürünler ortaya çıkıyor. Yaptığımız ürünlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Çelebi de "Öğrencilerimiz ders esnasında çıkan atık sac ve demir malzemeleri çöpe atmayarak geri dönüşüme kazandırdılar. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Atık malzemeleri burada bir sanat eserine dönüştürüyorlar. Ürünleri sergileyerek bu farkındalığı artırmak istedik." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Çaldıran'da esnaf ve vatandaş iftarda buluştu
YEREL HABERLER Çaldıran'da esnaf ve vatandaş iftarda buluştu
Vanspor'un kalecisi Haydar Yılmaz: "12 maç gol yememek büyük başarı"
YEREL HABERLER Vanspor'un kalecisi Haydar Yılmaz: "12 maç gol ...
Van'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
YEREL HABERLER Van'da dilencilere yönelik denetim yapıldı
Van Spor kalecisi Haydar, Şenol Güneş'in rekorunu ele geçirdi
YEREL HABERLER Van Spor kalecisi Haydar, Şenol Güneş'in rekorunu ele ...
Van Spor kalecisi Haydar, Şenol Güneş'in rekorunu ele geçirdi
YEREL HABERLER Van Spor kalecisi Haydar, Şenol Güneş'in rekorunu ele ...
Artos Dağı'nda snowboard
YEREL HABERLER Artos Dağı'nda snowboard
Kayak tutkunu iki arkadaş nisanda Artos Dağı'nda snowboard keyfi yaşadı
YEREL HABERLER Kayak tutkunu iki arkadaş nisanda Artos Dağı'nda ...
Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Vücut Geliştirme Türkiye Şampiyonu, Avrupa ...
Van'da gençler ücretsiz kurslarla polis okullarının sınavlarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Van'da gençler ücretsiz kurslarla polis okullarının ...
Van Valisi Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Van Valisi Balcı, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. ...
Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik köy taşınıyor
YEREL HABERLER Depremde 35 evin yıkıldığı Adıyaman'daki 65 hanelik ...
Van, Hakkari ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Van, Hakkari ve Muş'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 178. ...
Van'da farklı suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli ...
Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.