Van'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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VAN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen seçim güvenliği toplantılarına katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Yardımcısı Ersoy'un katılımıyla Erciş ve Gürpınar ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin huzur ve güven içinde yapılması için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantılara, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sahil Güvenlik Vangölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Erciş, Çaldıran, Muradiye, Gürpınar, Özalp ve Başkale kaymakamları katıldı.

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