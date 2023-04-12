Van-Bahçesaray kara yolu tedbir amaçlı kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Karın etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu, tedbir amacıyla geçişlere kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Kurubaş Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, caddelerde su birikintileri oluştu.

Bahçesaray ilçesindeki 2985 rakımlı Karabet Geçidi de kar sonrası beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Van-Bahçesaray yolu, tedbir amaçlı geçişlere kapatıldı.

İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.