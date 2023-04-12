Van'da kar yağışı etkili oldu

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kentte iki günden bu yana etkili olan yağmur, bazı bölgelerde yerini kara bıraktı.

Van-Başkale kara yolu Güzeldere Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Beyaza bürünen bölgede, Karayolları ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için çalışma başlattı.

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