Van'da kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürüsü öldü

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayramlı Mahallesi'nde H.Ç. (56) idaresindeki 13 AAE 864 plakalı hafif ticari araç, E.Ç. (43) yönetimindeki belediyeye ait 65 DG 006 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Ağır yaralanan ve Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





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