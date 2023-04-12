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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özalp'ta apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

AA

Özalp'ta apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde 5 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçenin Mahmudiye Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katındaki evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Vedat Yanan'a ait evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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