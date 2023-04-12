Özalp'ta apartman dairesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde 5 katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçenin Mahmudiye Mahallesi'ndeki apartmanın üçüncü katındaki evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Vedat Yanan'a ait evin mutfak bölümü kullanılamaz hale geldi.





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