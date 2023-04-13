Muğla'dan madalyayla dönen boksörler Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'u ziyaret etti

VAN (AA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından Muğla'da yapılan Türkiye Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Boks Şampiyonasında, madalya kazanan boksörler ve antrenörleri Gençli ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'u ziyaret etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla'da 61 ilden 680 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, 51 kiloda Muhammed Ali Demirezen ve 60 kiloda Ahmet Peker Türkiye şampiyonu, 75 kiloda ise Özlem Aslan Türkiye ikincisi oldu.



Vanlı sporcular elde ettikleri başarıyla 23 Nisan-04 Mayıs'ta Ermenistan'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.



Şampiyon sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırlayan Özsoy, elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.



Boksörlerin başarılarıyla her zaman çıtayı yükselttiğini belirten Özsoy, "İlimizde böylesi gurur verici sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen boks antrenörümüz Ayhan Öz'e çok teşekkür ediyor, sporcularımızı da kazanmış oldukları başarılarından dolayı bir kez daha kutluyor kendilerine bundan sonraki katılacakları müsabakalarında başarılar diliyorum." dedi.

Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz ise "Aldığımız bu güzel başarılardan dolayı 4 sporcumuz Ermenistan'da yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Bu başarılarımız sıkı ve disiplinli çalışmalar sonucunda kazanılmıştır. Amacımız katıldığımız müsabakalardan en iyi derecelerle dönmektir. Bize her zaman böyle gurur verici başarıları yaşatan sporcularımızı bir kez daha kutluyor, Van'da boks branşına her zaman destek veren başta, Sayın Valimiz Ozan Balcı'ya, İl Müdürümüz Arif Özsoy'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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