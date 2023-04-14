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Van Gölü'nün "incileri"nin göçü başlıyor

AA

Van Gölü'nün "incileri"nin göçü başlıyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan milyonlarca inci kefalinin korunması için göl çevresinde ve tatlı sularda önlemler alındı.

Neslini sürdürebilmek için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu sularından tatlı sulara göç eden inci kefali için söz konusu tarihlerde avlanma yasağı uygulanıyor.

Bu süre boyunca Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri aldıkları tedbirlerle balıkların üreme dönemini güvenli şekilde tamamlamasını sağlıyor.

Van Gölü'ne konuşlandırılan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasak döneminde göl ve çevresinde, jandarma, polis ve zabıta ekipleri de akarsu kenarlarında, ilçe ve kent merkezinde inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için mücadele ediyor.

Van ve Bitlis'te göle kıyısı olan yerleşim yerlerindeki balıkçılar, üç ay sürecek av yasağı öncesi göle bıraktıkları son ağlarını çekerek teknelerini iskelelerin bulunduğu yerlerde demirledi.

- "Etkin bir mücadele yürütülecek"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, av yasağı süresince inci kefalinin avlanmasını önlemeye çalışacaklarını söyledi.

Yapılan çalışmalarla inci kefali konusunda duyarlılığın her yıl arttığını belirten Görentaş, şöyle dedi:

"Av yasağı öncesi ilgili kurumlarla toplantı yaparak neler yapmaları gerektiği belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığından temin ettiğimiz ödenekle 12 araç alarak kolluk kuvvetlerinin av yasağında kullanmasını sağlıyoruz. Göl çevresi ve akarsularda jandarmanın nöbet tutacağı noktalar belirlendi. Zabıta ekipleri şehirlerde balık satışının önüne geçecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi de elimizi güçlendirdi. Dron ve avlanmayı önleyen tüm tedbirlerle etkin bir mücadele yürütülecek. Gölde avlanmayla ilgili bir sıkıntı yok sadece dere yataklarında sorun var. Okullarda av yasağının önemiyle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Teknik personelimiz köylerde balığın avlanmaması ve tüketilmemesi için vatandaşlarımızı bilinçlendiriyor. Bu dönemde Van balığını avlamayalım, avlanılmasına ve avlayanlara müsaade etmeyelim."

- "İnci kefalini zorlu bir süreç bekliyor"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da bu sezon birçok bölgeden balıkçılıkla ilgili olumsuz haberler alınmasına karşın Van Gölü'nde balıkçıların ağlarının dolduğunu dile getirdi.

Koruma çalışmalarıyla balığın popülasyonunun arttığını ve boyunun uzadığını anlatan Akkuş, "İnci kefali yaşamını Van Gölü'nde sürdürüyor ama üreme dönemi geldiğinde akarsulara göç etmeye başlıyor. Bu nedenle 15 Nisan-15 Temmuz'da av yasağı uygulanıyor. Her yıl en büyük sorun olarak kaçak avcılık önümüze çıkıyordu fakat bu yıl akarsuların debilerinin düşük olması da bu sorunlara eklendi. Akarsuların debileri her geçen yıl biraz daha azalıyor. Geçen yıllarda barajlarda kısmen su vardı ama bu yıl barajların durumu da iç açıcı değil. İnci kefallerini zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü akarsularda haziranda görmemiz gereken manzaraları şimdi görüyoruz." diye konuştu.

- "Bu sezon çok bereketli geçti"

Av yasağı öncesi son ağlarını çeken balıkçı Musa Teran da "Balıkçılıkta sezonun sonuna geldik. Artık 3 ay ava çıkmayacağız. Bu süreçte ağlarımızı onaracağız, yeni sezona hazırlık yapacağız. Bu sezon çok bereketli geçti. Çok kazançlı bir yıl oldu. Av yasağı süresince herkesin balığa sahip çıkması gerekiyor. Balığın neslinin tükenmemesi lazım. Sonuçta hepimiz buradan ekmek kazanıyoruz." ifadesini kullandı.

Balıkçı Burak Teran da "5 yıldır gölde balıkçılık yapıyorum. Ramazan olduğu için sabah erken gelip erken dönüyoruz. Havalar ısınmadan balıkları karaya ulaştırıyoruz. Bu sene balık çok iyi çıktı. Kilogramını 10-15 liradan çevre illere gönderiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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