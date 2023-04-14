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Çatak Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

AA

Çatak Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

VAN (AA) - Çatak Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, yaptığı açıklamada, Hizmet- İş Sendikası ile imzaladıkları sözleşmeyle işçilerin maaşında iyileştirme yaptıklarını söyledi.

Yeni sözleşmenin tüm işçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Şeylan, "Belediye çalışanlarımıza ne versek haklarını ödeyemeyiz. İşçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine inanan bir kültüre sahibiz. Alın teri döken, emek veren işçi kardeşlerimize, çalışanlarımıza ayrılan bir bütçemiz var. Arkadaşlarımızla görüştük alın teri döken, emek veren işçi kardeşlerimize verebileceğimiz en yüksek rakamı verdik. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkan Yardımcısı Veysel Güven ise "Amacımız her zaman işçi arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığının verilmesi olmuştur. İkinci bir görüşmeye gerek kalmadan işçi kardeşlerimizi düşünüp emeklerinin karşılığını veren Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan ve ekibine teşekkür ediyoruz." dedi.

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