Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İran sınırında bulunan Turan, Koçkıran, Dağdeviren mahalleleri ile sınır karakollarının yolu, tipi nedeniyle kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma yürüttü.

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