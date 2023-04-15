Erciş'te AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Emniyet Caddesi'ndeki bürosunun açılışına katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 21 yıldır hizmet ve eser siyasetiyle memleketi ihya ve inşa ettiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Van ve Erciş'e yaptığı hizmetlerinin aksamaması için 14 Mayıs'ta güçlü bir destek vereceğini gördüklerini dile getiren Arvas, şöyle konuştu:

"Bakıyoruz ki diğer partilerin hiçbirinde hizmet yok. Milletin ferasetinde bunların yeri yoktur. Sosyal medya üzerinden seçim yapılmıyor. Sandıkta yapılıyor. İnşallah 14 Mayıs'ta halkımız sandık başına giderek huzur ve güven ortamında tekrar memleketine hizmetlerin artması için, huzur ve güvenin gelişmesi için, işsizliğin bitmesi için, kalkınmanın yapılması için tercihini yapacak. Yeniden şahlanış dönemiyle AK Parti memlekete Allah'ın izniyle güzel hizmetler kazandıracak. Biz milletimize güveniyoruz."

AK Parti İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş ise yaptığı selamlama konuşmasında büronun hayırlı olmasını diledi.



Açılışa, ilçe sakinleri ve partililer katıldı.





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